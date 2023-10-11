شكرا لقرائتكم خبر عن 922 شهيدًا ونحو 4650 جريحًا فلسطينيًا فى غزة والضفة جراء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع، الثلاثاء، عدد الشهداء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.

وحسب مُعطيات وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن 900 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 امرأة، وأصيب 4500 آخرين بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي. وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرون.

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