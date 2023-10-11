شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلانا فى إسرائيل إلى ثمانية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء أن حصيلة الضحايا الفرنسيين في الهجمات التي وقعت في إسرائيل بلغت حتى الآن 8 و20 آخرين في عداد المفقودين، "من المحتمل أن يكون تم اختطاف بعضهم"، محذرة من أن هذا العدد قد يرتفع.

وقالت كولونا: "أشعر بحزن شديد عند إبلاغكم بأنه في الوقت الحالي، نأسف لمقتل ثمانية من مواطنينا في هذه الهجمات وليس لدينا أخبار عن 20 آخرين"، من بينهم على الأقل طفل واحد. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" ستنظم رحلة جوية، يوم الخميس المقبل، لإجلاء فرنسيين من إسرائيل.

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