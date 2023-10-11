شكرا لقرائتكم خبر عن 31 شهيدًا في غارات الاحتلال الليلية على منازل غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 31 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح الليلة الأربعاء، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن سيدة استشهدت وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف منازلهم في منطقة النجار شمالي خان يونس، ونُقلوا الى مستشفى غربي المدينة.

استشهاد 15 من عائلة واحدة

واستهدف طيران الاحتلال بعدد من الصواريخ منزلًا في حي النصيرات، ما أدى الى استشهاد 7 فلسطينيين، واصابة آخرين بجروح نُقلوا على أثرها إلى مستشفى بدير البلح، فضلًا عن استشهاد 15 شخصًا من عائلة واحدة جراء قصف منازل في دير البلح.

وفي تل الزعتر شمالي قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين جراء قصف منزلهم، فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

جريمة إبادة جماعية

وصف المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والتعهد بفرض حصار كامل على القطاع، بأنه "يصل إلى حد الإبادة الجماعية".

وقال المبعوث الفلسطيني رياض منصور في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: "محاولات إخضاع شعب بالقنابل والقضاء على وجوده الوطني واستخدام التجويع سلاحًا في الحرب تصل إلى حد الإبادة الجماعية".