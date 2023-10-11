شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. تضرر مقر رئاسة الأونروا في غارات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض مبنى مقر رئاسة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في مدينة غزة لأضرار جسيمة نتيجة الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، واضطر جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في غزة إلى اللجوء إلى مبنى آخر داخل المجمع نفسه.

وقالت الأونروا على موقعها الرسمي، إنها لن تسجل أي إصابات بين موظفيها خلال هذا الحادث، لكنها لفتت إلى أن اثنين من موظفيها، و5 من طلبة مدارسها قتلوا منذ 7 أكتوبر الحالي.

حماية مباني الأمم المتحدة

ودعت الأونروا إلى حماية مباني الأمم المتحدة ومرافقها في جميع الأوقات، بما في ذلك في أوقات الصراع.

ومنذ 7 أكتوبر، سجلت الأونروا أضرارًا جانبية ومباشرة لحقت بما لا يقل عن 18 من منشآتها، بما في ذلك المدارس التي تأوي المدنيين النازحين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 187،500 شخص نزحوا داخل غزة، ويحتمي أكثر من 137 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة تابعة للأونروا في أرجاء قطاع غزة.