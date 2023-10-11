شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. شهيدان في قصف الاحتلال سيارة إسعاف فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب مسعفان اليوم الأربعاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف بشكل مباشر، في أثناء إخلاء المصابين من منطقة أبراج الكرامة شمال قطاع غزة، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف، أسفر عن تدمير عشرات المنازل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية، والمؤسسات الصحية، وسيارات الإسعاف، وإضعاف قدراتها، وأن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة.

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وطالبت الوزارة الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة، لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.

شهيدان في القدس المحتلة

واستشهد فلسطينيان الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان بالقدس، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السبت الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 24 شهيدًا وعشرات الجرحى.

عشرات الغارات على غزة

وفي قطاع غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق واسعة في القطاع، لليوم الخامس على التوالي، مخلفًا المزيد من الشهداء والجرحى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية واليوم، عشرات الغارات على مناطق سكنية، ما أسفر عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى.

كما أضافت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال أطلقت القنابل الفسفورية على أكثر من منطقة سكنية في القطاع، ودمرت عشرات الطرق، الأمر الذي عرقل وصول سيارات الإسعاف للمصابين، في مناطق القصف والاستهداف.