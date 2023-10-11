"حزب الله" يدمر "زيلدا" إسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر "حزب الله" اللبناني فيديو لعملية تدمير الناقلة، حيث يشاهد فيه إطلاق صاروخ موجه بدقة عالية باتجاه الناقلة وتدميرها، واشتعال النيران بها.

وبحسب البيان الذي نشره "حزب الله"، ونقلته قناة "المنار"، فإن ناقلة الجند الإسرائيلية التي تم تدميرها عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا من نوع "زيلدا".

وأكد "حزب الله" أن تدمير الناقلة جاء ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية ضد عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية".

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا على خلفية أحداث عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلن عنها القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بهدف وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.