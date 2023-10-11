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قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 26 فلسطينياً خلال عمليات دهم واقتحامات واسعة، لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في أريحا والخليل ورام الله، ترافق معها انتشار قوات الاحتلال على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية.

غزة تحت القصف

في قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمناطق واسعة في القطاع، مخلفة المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، أن محطة توليد الكهرباء الرئيسية ستتوقف عن العمل خلال الساعات العشر القادمة، بعد نفاذ الوقود المشغل لها، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر، ومنع دخول الوقود والبضائع والأدوية والمواد الغذائية لليوم الخامس على التوالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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