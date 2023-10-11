شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني في أسبوع.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة باجوك الأفغانية للأنباء أن زلزالًا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب غرب أفغانستان مجددًا، اليوم الأربعاء. وقالت الوكالة إن أكثر من 80 مصابًا تم نقلهم للمستشفى، بعدما ضرب الزلزال إقليم هيرات وأقاليم أخرى بغرب أفغانستان.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض بشمال غرب البلاد.

زلازل سابقة ضربت المنطقة

وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية. وأظهرت أحدث الإحصاءات أن الزلازل التي بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر أودت بحياة نحو 2400 شخص وأدت لإصابة الآلاف.