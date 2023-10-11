شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها القنابل الفسفورية والعنقودية وغيرها.

وأكدت في بيان، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 974 مواطناً وأكثر من 5000 جريح، وهي في تزايد متسارع، ترافق معها نزوح آلاف المواطنين من منازلهم، إضافة إلى أرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض

العدوان الإسرائيلي

إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 490 طفلاً وامرأة، قضوا في عمليات قصف منازلهم، من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، كما أصيب نحو 5000 بجروح مختلفة.