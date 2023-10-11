شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماع الجامعة العربية الطارئ حول فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة للمشاركة فى أعمال الاجتماع الوزارى الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين.

وذكر بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى بطلب من دولة فلسطين لبحث تدهور الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو الطلب الذي دعمته الجزائر إلى جانب عدد من الدول العربية الشقيقة.

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