تصويت... هل يتحول "طوفان الأقصى" إلى صراع عربي - إسرائيلي بعد توسع رقعة التوتر؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبالتزامن مع هذه الأحداث، تشهد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية توترا كبيرا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران مضادة للدبابات باتجاه نقطة عسكرية تابعة له على الحدود، مؤكدا رده على مصدر النيران، وهو إعلان يأتي بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي، ليل أمس الثلاثاء، رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية سقط عدد منها في مناطق مفتوحة في إسرائيل.

لكن هذه المستجدات التي يصفها الخبراء والساسة بالخطيرة، تزامنت مع تصريحات "نارية" من مناطق جغرافية عربية أبعد بكثير، حيث أكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الجهوزية لتوجيه "قصف صاروخي وبالمسيرات إذا تدخلت أمريكا في فلسطين"، في الوقت الذي أعلنت فيه "كتائب حزب الله" العراقية، اليوم الأربعاء، أن صواريخها ستوجه ضد القواعد الأمريكية في حال تدخل واشنطن في "طوفان الأقصى".

برأيك، هل تدل المؤشرات السابقة على تزايد رقعة الأزمة بشكل تدريجي وتحولها إلى صراع عربي – إسرائيلي في المنطقة؟