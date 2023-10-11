شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، واستشهد فلسطينيان الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان بالقدس، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 24 شهيدًا وعشرات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وفي قطاع غزة يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق واسعة في القطاع، لليوم الخامس على التوالي، مخلفًا المزيد من الشهداء والجرحى.

عشرات الغارات على مناطق سكنية

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية واليوم، عشرات الغارات على مناطق سكنية، مما أسفر عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى. كما أضافت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال أطلقت القنابل الفسفورية على أكثر من منطقة سكنية في القطاع، ودمرت عشرات الطرق، الأمر الذي عرقل وصول سيارات الإسعاف للمصابين، في مناطق القصف والاستهداف.