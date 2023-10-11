شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزيرى خارجية إيطاليا وليتوانيا ويؤكد ضرورة وقف العنف بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أنطونيو تيانى وزير خارجية إيطاليا وجبيريالوس لاندربيرج، وزير خارجية ليتوانيا، خلال زيارتهما إلى القاهرة.

وقال جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجارى فى قطاع غزة حيث أكد الأمين العام ضرورة وقف الحرب الدائرة فى أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو اشد خطرا وتخرج عن السيطرة، مشددا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعى هو منافى للقانون الدولى ولن يحقق الأمن المنشود.

وأضاف أن أبو الغيط خلال اللقاءين عبر عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التى أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسى والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.