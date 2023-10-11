شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين توجيهات بتقديم مساعدات عاجلة إلى الشعب الفلسطينى الشقيق.

وقالت وكالة أنباء البحرين "بنا" إن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهات بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون".

وأضافت أن هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".