شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: زيارة "محمود عباس" لروسيا قيد الإعداد لكن لم يتم تحديد موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف إنه يتم الإعداد لزيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى روسيا، لكن من السابق لأوانه تحديد موعدها.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء، أنه يمكن الاتفاق على الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية، موضحا أنها مخططة مسبقا. وأكد بيسكوف: "يتم الإعداد للزيارة، وسنبلغكم بالمواعيد في الوقت المناسب.. الوقت لم يحن بعد".



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