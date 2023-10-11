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الكرملين: زيارة "محمود عباس" لروسيا قيد الإعداد لكن لم يتم تحديد موعدها

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القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف إنه يتم الإعداد لزيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى روسيا، لكن من السابق لأوانه تحديد موعدها.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء، أنه يمكن الاتفاق على الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية، موضحا أنها مخططة مسبقا.

وأكد بيسكوف: "يتم الإعداد للزيارة، وسنبلغكم بالمواعيد في الوقت المناسب.. الوقت لم يحن بعد".
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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