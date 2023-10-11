مسؤول فلسطيني يفجر مفاجأة: عناصر في الجيش الإسرائيلي تعاونت مع المقاومة

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وأضاف أنه "منذ فترة طويلة، كان الفلسطينيون يؤمّنون جزءا كبيرا من معداتهم من جنود وبنية الجيش الإسرائيلي".
ووفقا لوكالة "تسنيم"، نُشرت منذ فترة طويلة عدة تقارير في مصادر باللغة العبرية، حول أهمية فرض المزيد من الحماية في الجيش، فعلى سبيل المثال، تمت مناقشة مسألة انتشار الإدمان بين الجنود وقيل إن عددا منهم قاموا بتسليم أنفسهم للفلسطينيين مقابل المال أو المخدرات.
وذكرت الوكالة أن فصائل المقاومة الفلسطينية تحصل على المعدات اللازمة لتجهيز وحداتها، خاصة في الضفة الغربية، من 3 طرق رئيسية: الأولى عن طريق دفع الأموال وشراء الأسلحة من عصابات تهريب الأسلحة في إسرائيل، والأخرى عن طريق السطو على مستودعات الذخيرة التابعة للجيش الإسرائيلي، والثالثة هي تعاون بعض الجنود الإسرائيليين.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.