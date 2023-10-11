مصدر مصري ينفي تحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بأن "مصدر مصري مسئول نفى قيام بلاده "بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام".

أمس, 10:45 GMT

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن "التقارير التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن وزير المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحذره من شيء غير عادي من اتجاه غزة، كاذبة تماما".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" هي الأخرى، عن مسؤول كبير في المخابرات المصرية، أن "إسرائيل تجاهلت التحذيرات المصرية المتكررة بشأن ما كان على وشك الحدوث في غزة".

وأضاف المسؤول، وفقًا للوكالة، أنه "رغم أن الرسالة التي نقلتها، ركزت إسرائيل على الوضع في الضفة الغربية وقللوا من أهمية التهديد القادم من غزة".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

أمس, 09:33 GMT

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.