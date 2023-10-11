شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب نفاد الأدوية.. "الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، نداء استغاثة للمجتمع الدولي، للتدخل العاجل، لإيصال إمدادات الأدوية والوقود للمستشفيات، خاصة مع قرب نفاد معظم المستلزمات الطبية الخاصة بإسعاف جرحى العدوان الإسرائيلي، المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 60% من ضحايا العدوان من النساء والأطفال، مشيرة إلى استشهاد نحو 500 طفل وامرأة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي، الذي يستهدف الأماكن المأهولة بالسكان.

العدوان على غزة

أشارت إلى أن جميع الأسرة في المستشفيات نفدت، ولا قدرة لدى المراكز الطبية والصحية على استقبال المزيد من الجرحى، الذين يسقطون تباعاً، إثر الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة المستمرة على غزة .