شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجلاء رعايا الدول.. إلغاء نصف رحلات الطيران في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت حركة الطيران في مطارات دولة الاحتلال، بشكل كبير، بسبب العدوان الإسرئيلي على غزة.

وجرى إلغاء نحو نصف عدد الرحلات المغادرة حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكره مسؤولو مطار "بن جوريون" القريب من القدس المحتلة،، في ظل استمرار شركات الطيران الدولية في تقليص حجم عملياتها المتجهة من دولة الاحتلال وإليها.

ونظمت بعض الدول رحلات إجلاء لرعاياها، بينما تستمر دول أخرى مثل الولايات المتحدة، في الاعتماد على الخدمات التجارية.

غزة تحت القصف

كانت وزارة الخارجية الألمانية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن شركة طيران "لوفتهانزا" ستوفر العديد من الرحلات الجوية الخاصة للألمان الذين يرغبون في مغادرة الأرض المحتلة، يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة.

وواصلت قوات الاحتلال هجماتها الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية مكتظة في مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفة قتلى وإصابات ودمار واسع.