شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 1055 فلسطينياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 1055 وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة يوم السبت الماضي.

وأعلنت الطواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن نسبة كبيرة من الإصابات التي تصل تغلب عليها حروق بالغة.

ووجهت الجهات الطبية في غزة، نداء لكل من درس التمريض أو أي تخصص في الخدمات الطبية، أن يتوجه للمستشفيات لمباشرة التطوع في ظل التوافد الهائل للجرحى.

العدوان على غزة

كان مجلس الوزراء دولة الاحتلال المصغر وافق مساء السبت على حالة الحرب على قطاع غزة، وبدء عمليات عسكرية واسعة.

ونفذ جيش الاحتلال على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.