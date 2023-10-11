شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة، داعيا إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية .

وقال البابا - بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء الحصار الشامل الذي يعيش فيه الفلسطينيون في قطاع غزة حيث سقط أيضا العديد من الضحايا الأبرياء"، مضيفا "أطالب بإطلاق سراح المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن "الشرق الأوسط لا يحتاج إلى الحرب، بل إلى السلام: سلام مبني على العدالة والحوار وشجاعة الأخوة".

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