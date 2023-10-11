سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السفير في تصريحات لوكالة "الخليج 365": "يعتبر هذا المنتدى من أكبر منتديات النفط والغاز والطاقة في العالم، وتعتبر منصة ممتازة لتلاقي المنتجين والمستوردين والشركات".

وتابع الساعاتي: "نحرص دائما مع الدول العربية والخليجية على المشاركة في هذا المنتدى من أجل اللقاء مع الشركات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة وتبادل الآراء".

وأشار السفير البحريني إلى أن المنتدى "فرصة ثمينة وخاصة وأن المنتدى يقام برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهناك زخم كبير لهذا المنتدى".

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة عربية وعالمية واسعة.

ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا، كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمي، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.

وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.