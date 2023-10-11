دبي - محمود عبدالرازق - وندد المشاركون في الوقفة بما وصفوه بـ "الدموية الإسرائيلية" التي بدأت الآلة العسكرية الإسرائيلية بممارستها ضد السكان المدنيين والبنى التحتية في غزة.

وطالب المشاركون الذين نفذوا وقفات تضامنية متفرقة في أمكنة مغلقة، خوفا من الطائرات المسيّرة التي تواصل المجموعات المسلحة المتمركزة في ريف المحافظة، إطلاقها منذ أيام على أحياء المدينة، بوقف استهداف الفلسطينيين الآمنين وسيارات الإسعاف والبنى المدنية.

© Gulf 365 . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي 1/5 © Gulf 365 . Sahib Omraia طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي © Gulf 365 . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي 2/5 © Gulf 365 . Sahib Omraia طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي © Gulf 365 . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي 3/5 © Gulf 365 . Sahib Omraia طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي © Gulf 365 . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي 4/5 © Gulf 365 . Sahib Omraia طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي © Gulf 365 . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي 5/5 © Gulf 365 . Sahib Omraia طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي

وأكد المشاركون "وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة الفلسطينية الذين أطلقوا، فجر السبت الماضي، معركة "طوفان الأقصى".

وطالب المشاركون بـ"فتح الجبهات مع إسرائيل لتخفيف معاناة الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية"، منددين بـ "الموقف الغربي المخزي مما يجري من قتل وتدمير ممنهجين تجاه الفلسطينيين".