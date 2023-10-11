شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قطع الكهرباء واقتراب نفاد الأدوية.. "صحة غزة" تعلن تقنين خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، عن تقنين خدماتها في ظل أزمة متفاقمة تواجهها مع تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، بأنه تقرر بدء العمل بإجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدود.

وذكر القدرة أن الإجراء يستهدف استمرار الخدمات الطارئة والحساسة المنقذة للجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد هجمات إسرائيل وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات.

وبحسب القدرة ، فإنه جرى استنفاد جميع أسرة المستشفيات فيما الأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد التام.

العدوان على غزة

في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل 1055 وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي.

وأعلنت الطواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن نسبة كبيرة من الإصابات التي تصل تغلب عليها حروق بالغة.

ووجهت الجهات الطبية في غزة، نداء لكل من درس التمريض أو أي تخصص في الخدمات الطبية، أن يتوجه للمستشفيات لمباشرة التطوع في ظل التوافد الهائل للجرحى.

من جهتها ، حذرت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء هجمات إسرائيل الجوية المكثفة.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد "ما ينذر بكارثة صحية كبيرة".

نفاد الكهرباء

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل يوم غد الخميس بشكل كامل وسيغرق قطاع غزة في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية.

وقال ملحم إن عدد المغذيات القادمة من إسرائيل 10، وتعطي 120 ميجاواطا، وقد تم فصلهم منذ السبت الماضي، ما يعني أن هناك 80 ميجاواطا فقط في قطاع غزة، منها 65 ميجاواطا من محطة التوليد.

وذكر أنه بعد قرار منع إسرائيل إدخال الوقود، ستتوقف أغلبية مصادر الطاقة البديلة والمقدرة بـ15 إلى 20 ميجاواطا، بسبب منع دخول الوقود أيضا.

وحذر ملحم من أنه في حال توقفت محطة توليد كهرباء غزة عن العمل، فإن جميع الخدمات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بالكامل، منها المستشفيات وجميع المرافق الصحية.

واتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل بأنها ترتكب "إبادة جماعية" بحق سكان غزة وتستخدم أسلحة محرمة دوليا فضلا عن حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية.