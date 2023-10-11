شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 3 في قصف سيارة إسعاف بشكل مباشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 مسعفين فلسطينيين، اليوم، في قصف العدوان الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تقدم الإسعافات للجرحى في حي الندى بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد المسعفين الثلاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، يسري المصري وخليل الشريف وأحمد دهمان، بعد استهداف سيارة الإسعاف بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

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العدوان على غزة

يأتي استشهاد المسعفين الثلاثة في وقت حذرت فيه وزارة الصحة الفلسطينية من استمرار استهداف الطواقم الطبية والمراكز الطبية، مما شكل خطورة بالغة على عملها، خاصة أثناء انتشالها للشهداء والجرحى، من أماكن القصف.