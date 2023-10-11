شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن غزة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بانقطاع الكهرباء في غزة، اليوم الأربعاء، مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل.

يأتي ذلك عقب تصريح المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، صباح اليوم، أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل، خلال ساعات من الإعلان، جراء نفاد الوقود.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس، واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعها على الكهرباء.

قطع كل الإمدادات وارتفاع حصيلة القتلى

وأطلق البيان نداء استغاثة عاجل جدًا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطعت إسرائيل منذ ثلاثة أيام كافة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع. بينما واصلت هجماتها الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي.