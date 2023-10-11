شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مرصد الزلازل الأردني اليوم تسجيل زلزال بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر، جنوب مدينة العقبة.

وأوضح المرصد في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 2.34 بعد الظهر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

زلزال أفغانستان

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر غرب أفغانستان مجددًا، اليوم الأربعاء.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض بشمال غرب البلاد.

وأكدت وكالة باجوك الأفغانية للأنباء، أن أكثر من 80 مصابًا تم نقلهم للمستشفى، بعدما ضرب الزلزال إقليم هيرات وأقاليم أخرى بغرب أفغانستان.