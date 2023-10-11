شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في غزة.. والزوارق الحربية للاحتلال تقصف شواطىء القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة، بعد نفاد الوقود المشغل لها، نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر، ومنع وصول إمدادات الوقود.

وأوضحت سلطة الطاقة أن قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، بات دون أي مصدر للكهرباء والمياه، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه عن القطاع، منذ الأحد الماضي.

ويشار أن محطة توليد الكهرباء كانت تنتج قبل توقفها عن العمل، نحو 20 % من احتياجات قطاع غزة للكهرباء.

شواطىء غزة

وفي نفس السياق، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بكثافة شواطىء قطاع غزة، اليوم، ملحقة خسائر في عدة مرافق عامة قريبة من شواطىء المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن القصف البحري الإسرائيلي ركز على منطقة الواحة والسودانية شمالاً، حتى منطقة ميناء غزة القديم ، مما أدى لخسائر بشرية ومادية، ترافقت القصف مع حصار بحري خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي على شواطىء القطاع، منذ السبت الماضي.