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بدء اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطور الأوضاع في غزة

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطور الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة.

ويبحث الاجتماع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وسبل التحرك العربي لوقف هذا العدوان.

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وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن انعقاد هذه الدورة جاء بناءً على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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