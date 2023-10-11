أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرضون لمجازر والأمور تتجه نحو انفلات كبير وتطورات غير مسبوقة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية، الذي أكد فيه أبو الغيط أن ما وصفه بـ"العمليات الانتقامية" التي تمارسها قوات الاحتلال لن تجلب الاستقرار، حسبما ذكر مراسل "الخليج 365".

وتابع: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي يعرض المنطقة لتطورات خطيرة ونؤكد أن صيغة حل الدولتين هي الوحيدة التي توفر الاستقرار والسلام، لكن إسرائيل شرعت في الاستيطان وقدمته على الاستقرار".

وشدد أمين عام جامعة الدول العربية على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا: "أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورا، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة من أي طرف وفي أي لحظة".

وقال: "نتطلع لأن ينعم الشعبين في الدولتين بالسلام من خلال العيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة".

وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.