"حزب الله" يعلق على قرار أمريكا بإرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة

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دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - الخليج 365. وقال الحزب، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات "تمثل الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة الكيان الإسرائيلي المحتل".
وشدد على أن "هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل".
كما اعتبر "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريك كامل في العدوان الإسرائيلي، محملا إياها كامل المسؤولية "عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة لردع أطرافا ثالثة عن توسيع التصعيد حول إسرائيل، ما يعكس الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.
8 أكتوبر, 18:16 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".