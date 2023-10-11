شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية: ندعو لوقف إطلاق النار فورًا لتجنب تداعيات خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لجماعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن التصعيد الجاري حاليًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يكن يرغب به أحد، مؤكدًا رفضه القاطع لأعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين من الفلسطينيين.

وقال خلال كلمته في اجتماع الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: أدعو لوقف فوري لإطلاق النار ووقف هذا التصعيد الخطير، حتى لا ننزلق لما هو أشد خطورة، بما يعرض استقرار منطقتنا لتهديد جسيم".

انفجار الأوضاع

أكمل أبوالغيط: "المجلس الموقر عبر مرارًا خلال الأعوام الماضية، عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار".

وأكد أن التصعيد الجاري ليس وليد اليوم، لكن له أسبابه المعروفة للجميع، من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين مشكلة أمنية لا أكثر، والقضاء على حل الدولتين كل يوم باستيطان مستمر وقضم للأراضي، وهو ما أدى لخنق الأمل في كل أفق سياسي، "وأوصلنا للنقطة الخطيرة التي نقف عندها اليوم".