شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية.. اجتماع يبحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة.

و ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية.

وبدأ الاجتماع الذي يناقش جدول أعمال قمة القادة ومشاريع القرارات المعتمدة، كما يبحث الاجتماع الوزاري المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

العدوان الاسرائيلي على غزة

ويبحث الاجتماع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وسبل التحرك العربي لوقف هذا العدوان.

ودعا أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين لتجنب التداعيات الخطيرة التي تهدد استقرار المنطقة.

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن انعقاد هذه الدورة جاء بناءً على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري.