شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: شعبنا يواجه حرب إبادة مسعورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، إن الشعب الفلسطيني يواجه الآن مجازر جماعية، أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليًا، موجهًا التحية "للشعب الفلسطيني العظيم" الذي يواجه حرب إبادة مسعورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأكد خلال كلمته في اجتماع الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن ما يحصل في القطاع الآن هو كارثة إنسانية، تتمثل بالقتل المستهدف والتدمير الممنهج والترحيل القسري وقطع مواد الإعاشة الأساسية عن المواطنين، وتدمير البنية التحتية وكل ما يرمز للحياة اليومية في غزة.

وقف العدوان الإسرائيلي

تابع المالكي: "نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأكد أن الوضع الحالي هو نتيجة سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، بما يواكبه من اعتداءات على المدنيين العزل من الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، إضافة لتشريد الآلاف في جميع أنحاء فلسطين.

وشدد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفشلت أي جهود عربية لإحياء عملية السلام والمفاوضات، مشيرًا إلى ازدواجية المعايير الدولية والصمت على الجرائم الإسرائيلية، وفي مقدمتها الاستيطان واستباحة المقدسات.

وأكد على أن الالتزام بالتفاهمات الموقعة، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإحياء عملية السلام، هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.