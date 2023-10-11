شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره السوري يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الدكتور فيصل المقداد، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

التطورات في غزة

جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية، كما تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.