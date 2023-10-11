بوتين يصف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها "فاشلة"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوتين على قناة "روسيا 24": "حقيقة، إن هذا الفشل أمر واضح. لماذا أعتقد أن الأمر كذلك: لأنه، كما قلت للتو في جلستنا، ابتعدت الولايات المتحدة عمليا عن الآليات الدولية السابقة لحل هذه المشكلة. تم تضمين العديد من البلدان في هذه الآليات، بما في ذلك روسيا. لقد احتكروا عمليا عملية التسوية".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة ستغير سياستها في الشرق الأوسط، قال بوتين: "لا أعرف، عليك أن تسألهم".

وكان قد أعلن بوتين، في وقت سابق من اليوم، أنه "تم إنشاء آليات التسوية، لكن الولايات المتحدة أهملت هذه الآليات وقررت تنظيم كل شيء بنفسها ولم تستخدم هذه الآليات".

وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بعد أن أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.