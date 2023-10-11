شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤكد رغبتها في التوصل لحل سياسي بين فلسطين ودولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الحكومة الفرنسية، عن حرصها على تجنب مزيد من التصعيد، في ظل التوتر الأخير بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

وأعلنت رغبتها في التوصل إلى حل سياسي يتيح تحقيق سلام دائم.

وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أهمية بذل كل جهد ممكن لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك لحماية المدنيين، وتجنب اندلاع الوضع.

قطاع غزة

وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة، بعد نفاد الوقود المشغل لها، نتيجة إغلاق قوات الاحتلال جميع المعابر، ومنع وصول إمدادات الوقود.

وقالت إن قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، بات دون أي مصدر للكهرباء والمياه، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه عن القطاع، منذ الأحد الماضي.