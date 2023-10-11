شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان الإسرائيلي مستمر.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 1100 شهيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 1100 شهيد، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 326 طفلاً و171 امرأة، كما أصيب 5339 ، بينهم 1217 طفلاً و744 امرأة.

انقطاع التيار الكهربائي

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة مناشدتها للمنظمات الدولية، بضرورة التحرك لإنقاذ الجرحى والمرضى، في ظل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من الجرحى.

وأكدت أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المراكز الصحية سيهدد حياة الجرحى والمرضى والأطفال الخدج.