شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد 50 كادر طبي خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع الصحي في غزة يزداد سوءا يوما بعد الآخر، ونحن بحاجة للتدخل الدولي والعربي الفوري.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن كثير من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأعداد القتلى والمصابين ستتضاعف.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد حوالي 50 كادرا طبيا بالقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت مى كيلة إن مجموعة كبيرة من العائلات تتعرض لإبادة جماعية في غزة وتم تدمير مساجد وأكثر من 600 مبنى سكني بالقطاع، والوضع الصحي في غزة معقد للغاية ونعاني نقصا شديدا في الوسائل الطبية والأدوية.