شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يطالب سكان مدينة "سديروت" بالبقاء فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم /الأربعاء/، سكان مدينة "سديروت" بالبقاء إلى داخل منازلهم أو البقاء فى أماكن مؤمنة جيدًا، بسبب اختراق محتمل من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى المدينة الجنوبية.

وانتشرت القوات الإسرائيلية فى المدينة المذكورة بحثا عن مقاومين محتملين لحركة "حماس".



وذكرت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية أن وابلا كثيفًا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة على إسرائيل واستهدف المناطق الجنوبية والقريبة من قطاع غزة.