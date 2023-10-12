شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: قرار إنشاء مجلس وزارى عربى للأمن السيبرانى خطوة مهمة لتحقيق الازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المركز الوطنى للأمن السيبرانى فى الكويت اللواء مهندس محمد بوعركى إن قرار إنشاء مجلس وزارى عربى للأمن السيبرانى؛ يعتبر خطوة مهمة لتعزيز جهود الدول العربية للوصول إلى فضاء سيبرانى آمن وتمكين شعوبها من تحقيق النمو والازدهار.

وأشار بوعركى - فى تصريح اليوم /الأربعاء/ خلال مشاركته فى فعاليات الأسبوع الإقليمى للأمن السيبرانى المقام فى أبوظبى ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إلى أهمية مشاركة دولة الكويت وتمثيلها فى هذا الملتقى المهم باعتباره واحدا من أهم المنصات الدولية المتخصصة فى المنطقة ويشكل فرصة لتوحيد الجهود العربية المشتركة.



ورحب بمقترح السعودية بإنشاء مجلس وزارى عربى متخصص فى ظل ازدياد التهديدات السيبرانية فى العالم؛ استشعارا منها بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمى العربى فى الأمن السيبرانى.



وأشار إلى أهمية إيجاد الشراكات بين الدول العربية والعالمية للاستفادة الثنائية وتوطيدها فى المجال ذاته والنظر فى مستجدات الأمن السيبرانى على جميع القطاعات التنموية والاقتصادية والأمنية.



وقال إن المركز الوطنى يسعى من خلاله استراتيجيته التى تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى توفير فضاء سيبرانى آمن يدعم ويحمى المصالح الوطنية من الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة إلى جانب مساندة قطاعات الدولة وتعزيز سبل الحماية لأنظمتها .



وأضاف أن المركز يطمح من خلال رؤية الكويت إلى تحسين مؤشراتها فى مجال الأمن السيبرانى عالميا وتحقيق مراكز متقدمة وسط استمرار التحول الرقمى الكبير والتطور التكنولوجى الذى يتطلب بناء قواعد قوية تحمى بيانات ومعلومات مؤسسات الدولة.



ولفت إلى أن تطوير العنصر البشرى فى مجال الأمن السيبرانى له أهمية كبيرة وحاسمة فى ظل التحديات الأمنية المتزايدة التى يواجهها العالم الرقمى كما أنه يساهم فى زيادة الوعى الأمنى لدى الموظفين والمستخدمين ما يقلل من فرص نجاح الهجمات السيبرانية المستهدفة للأفراد غير المدربين.



وذكر بوعركى أن التوعية بأمن المعلومات وحماية البيانات أصبحت ضرورية للحفاظ على أمن الأنظمة موضحا أن المركز الوطنى يهدف كذلك لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات الفنية والقدرات العملية للمتخصصين فى هذا المجال.



وانطلقت فعاليات الأسبوع الإقليمى للأمن السيبرانى فى أبوظبى، أول أمس ويستمر حتى غد /الخميس/، بتنظيم مجلس الأمن السيبرانى لحكومة دولة الإمارات ومشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى و10 منظمات دولية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات والمركز العربى الإقليمى للأمن السيبراني.



ويناقش الأسبوع الإقليمى للأمن السيبرانى الذى ينعقد تحت عنوان المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية" أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية فى مجال صناعة الأمن السيبرانى.