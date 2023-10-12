شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يجرى محادثات ثنائية مع نظرائه من فلسطين والأردن ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظرائه الفلسطينى رياض المالكى، والأردنى أيمن الصفدى، واللبنانى عبد الله بوحبيب.

جاء ذلك خلال على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، جدد أحمد عطاف التعبير عن تضامن الجزائر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل العدوان "الصهيوني الغاشم" على قطاع غزة وما يرتكبه من جرائم ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

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