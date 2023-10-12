الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني بعمان لبحث سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365 . وقال المصدر "الرئيس محمود عباس يغادر رام الله غدا إلى عمّان للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني، لتنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي لممارسة ضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح ممرات آمنة للمدنيين وإدخال المساعدات والمعونات الطبية والغذائية لغزة".

وأضاف المصدر أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاولوا الضغط على الرئيس الفلسطيني لإدانة عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس السبت الماضي، ولكنه رفض رغم التلويح بوقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".

ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.