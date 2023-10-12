وزارة الصحة بغزة: الخدمات الصحية في القطاع دخلت "مرحلة حرجة"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في بيان: "المستشفيات في حال انشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض".

وأَضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب انهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

ولفتت إلى أن :

"الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر أمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

وقالت إن "حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 1100 فلسطيني وأكثر من 5000 مصاب".

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".

ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.