عباس يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365 . وقال المصدر لوكالة "الخليج 365": "الرئيس محمود عباس يلتقي بوزير الخارجية الأميركي في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة"|.

وفي وقت سابق قال بالرئاسة الفلسطينية لوكالة "الخليج 365"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه إلى الأردن، غدًا الخميس، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أجل تنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إليه.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".

ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.