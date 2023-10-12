الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه لأهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365 . وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "الجيش يواصل في هذه الساعة قصف أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وفجر السبت الماضي، أعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، شن عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل منذ ذلك الوقت شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الاشتباكات من ذلك الوقت عن مقتل ما يزيد عن 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات، وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين، فيما قتل 1100 فلسطيني جراء الغارات على قطاع غزة، وأصيب 5339 آخرون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.