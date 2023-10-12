شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نحتاج إلى 104 ملايين دولار لإنقاذ الحياة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلى جمع 104 ملايين دولار من أجل إنقاذ الحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الأونروا في بيان يوم الأربعاء: "تسعى الأونروا بشكل عاجل للحصول على 104 ملايين دولار من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يومًا القادمة".

وأضافت: "ستغطي الأموال المطلوبة الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي".

صعوبات مالية

وقالت المنظمة التي كانت تواجه بالفعل صعوبات مالية، إن لديها تمويلًا كافيًا لمواصلة تقديم خدماتها الاعتيادية، ومنها التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، في أنحاء المنطقة حتى نهاية أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا: "من أجل المحافظة على عملنا المنقذ للحياة في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، ولكي نبقى شريان حياة للملايين من لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، فإنني أناشد مانحي الأونروا وشركائها لزيادة دعمهم المالي".

مناشدة لجمع 1.6 مليار دولار

وفي يناير، أطلقت الوكالة التابعة للأمم المتحدة مناشدة لجمع 1.6 مليار دولار، وحذرت من الصعوبة التي تواجهها في الاضطلاع بمهمتها بسبب الكلفة المتزايدة وتقلص الموارد.

تأسست أونروا عام 1949 في أعقاب حرب 1948، وتقدم خدمات عامة تتضمن التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.