شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يبحث مع أردوغان تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وزيارته المرتقبة للجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيسان الجزائرى، عبد المجيد تبون، والتركى رجب طيب أردوغان، تطورات الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى ومستجداته.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاها تبون، من أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.
وأضاف البيان أن الطرفين تناولا - أيضا - موضوع العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس التركى للجزائر الشهر المقبل.
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