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تبون يبحث مع أردوغان تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وزيارته المرتقبة للجزائر

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيسان الجزائرى، عبد المجيد تبون، والتركى رجب طيب أردوغان، تطورات الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى ومستجداته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاها تبون،  من أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.

وأضاف البيان أن الطرفين تناولا - أيضا - موضوع العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس التركى للجزائر الشهر المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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