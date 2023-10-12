شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يبحث مع أردوغان تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وزيارته المرتقبة للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيسان الجزائرى، عبد المجيد تبون، والتركى رجب طيب أردوغان، تطورات الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى ومستجداته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاها تبون، من أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان. وأضاف البيان أن الطرفين تناولا - أيضا - موضوع العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس التركى للجزائر الشهر المقبل.

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