شكرا لقرائتكم خبر عن فجر اليوم الخميس.. طيران الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة فجر اليوم الخميس، التي طالت مواقع مختلفة في قطاع غزة، واستهدفت منازل المواطنين في جميع محافظات القطاع، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة (وفا).

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة.

هجوم واسع النطاق

وأعلن جيش الاحتلال على تليجرام اليوم الخميس، أن هجومًا واسع النطاق يجري حاليًا ضد أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في مؤتمر صحفي يومي يبث على موقع "إكس"، إنه سيجري شن هجوم بري على غزة "عندما يكون ذلك مناسبًا لأغراضنا".

وأضاف أنه يأمل أن يكون اليوم الخميس، أكثر هدوءًا لأن "أمامنا طريقًا طويلًا وخطيرًا للغاية"، وقال إن هدف الجيش الإسرائيلي هو الوصول إلى حماس في شبكتها من الأنفاق والمخابئ تحت قطاع غزة المكتظ بالسكان.