شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" ينشئ بعثة لتقصي الحقائق في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان، على أن تكون ولايتها لمدة عام كفترة أولية.

وشدد المجلس يوم الأربعاء، على الحاجة الملحة للتحقيق والكشف عن مرتكبي الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي ومكان وقوعها، خاصة تلك المرتكبة ضد اللاجئين خلال الصراع الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي بين الأطراف المتحاربة.

وطالب القرار بمحاسبة المسؤولين لضمان المساءلة، بما في ذلك تحديد المسوؤلية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة، داعيًا أطراف النزاع إلى التعاون مع البعثة في أداء عملها.

أسرع أزمة نازحين

كانت الأمم المتحدة قالت إن استمرار الصراع في السودان شكّل أزمة النزوح الأسرع نموًا في العالم، بما يهدد بتجاوز أقصى الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة المحتاجين للدعم.

وأشارت إلى أن الأشهر الستة المنصرمة أجبرت أكثر من 5.4 ملايين شخص على مغادرة ديارهم، وأن قرابة 30 ألف شخص يفرون يوميًا بسبب القتال.